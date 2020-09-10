Son dakika haber: Otobüste kafesinden kaçan kedinin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada
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Son dakika haber: Otobüste kafesinden kaçan kedinin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

Son dakika haberlerine göre Ümraniye'de sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı.

Son dakika haber: Otobüste kafesinden kaçan kedinin ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada
10.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:32

Ümraniye'de sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de yaşandı. Bir kadın kafes içine koyduğu yavru kedisiyle Çekmeköy- Kadıköy seferini yapan bir özel halk otobüsüne bindi. Otobüs seyir halinde ilerlediği sırada yavru kedi bir anda kafesinden çıktı. Şoför kabininin olduğu alana doğru kaçan kedi, kısa süreli paniğe sebep oldu. Otobüs şoförü bir anda kabinine gelen kediden korksa da otobüsü güvenli bir şekilde durdurabildi. Kedinin sahibi ise evcil hayvanını tekrar kafesine koydu. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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