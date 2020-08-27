Son dakika haber | Otobüste kadın yolcunun cep telefonunu çalıp, taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Otobüste kadın yolcunun cep telefonunu çalıp, taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da otobüste uyuyan bir kadın yolcuyu taciz ederek cep telefonunu çalan şüpheli, otogarda polis tarafından gözaltına alındı.

27.08.2020 07:13 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:17

ADANA'da otobüste uyuyan bir kadın yolcuyu taciz ederek cep telefonunu çalan şüpheli, otogarda polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İzmir Şırnak seferini yapan bir yolcu otobüsü, indir-birdir yapmak için Adana Merkez Otogarı'na giriş yaptı. Araç durduğunda cep telefonunun çalındığı fark eden bir kadın yolcu, durumu şoföre söyledi. Otobüsün kapılarını kapatan şoför, polise ihbarda bulundu. Otogara gelen polis ekibi, otobüste ve yolcular üzerinde arama yaptı. Otobüsün güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kadının arka koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen erkek yolcunun, kadının cep telefonunu çalıp, kadını da taciz etiğini belirledi. Hırsızlık ve taciz şüphelisi gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haber | Otobüste kadın yolcunun cep telefonunu çalıp, taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

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