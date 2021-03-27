Son dakika haber! Otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, terminalde yakalandı
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Son dakika haber! Otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, terminalde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, terminalde yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerle birlikte terminalde yakalandı.

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Sivas'ta otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerle birlikte terminalde yakalandı.

Sivas'ta polis ekipleri uyuşturucu madde satışına ve kullanımına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas'a il dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı. Şahsın, üstünde ve çantasında yapılan aramada 353.70 gr sentetik kannabinoid, 48.99 gr skunk, 20 adet extacy, 8.81 gr sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. - SİVAS

Son dakika haber! Otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, terminalde yakalandı
Son dakika haber! Otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, terminalde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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