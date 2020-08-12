Son dakika haber | Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Son dakika gündem haberine göre MERSİN'de otobüs şoförü Yavuz Kumpınar, sefer sırasında fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

MERSİN'de otobüs şoförü Yavuz Kumpınar, sefer sırasında fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Anamur ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İskele hattında sefer yapan otobüste kadın yolcu, kendini kötü hissedince şoförün yanına gitti. Bu sırada fenalaşan kadın yolcu, yere düştü. 33 DKE 95 plakalı otobüsü kullanan şoför Yavuz Kumpınar, güzergahtan çıkarak, Anamur Devlet Hastanesi'ne yöneldi. Bu sırada diğer yolcular da fenalaşan kadın yolcuyla ilgilendi.Otobüs hastanenin acil servisine varınca, sağlık personeli kadına müdahale etti. Yaşananlar ise belediye otobüsünün kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA