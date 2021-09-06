Son dakika haber | Otobüs şoförü, fenalaşan çocuğu güzergah dışına çıkıp hastaneye götürdü

Son dakika habere göre DÜZCE'de halk otobüsü şoförü Ercan Danışmaz, arçta fenalaşan çocuğu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

DÜZCE'de halk otobüsü şoförü Ercan Danışmaz, arçta fenalaşan çocuğu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Düzce'de 3 Eylül günü, Kalıcı Konutlar-Pazaryeri seferini yapan Ercan Daşınmaz yönetimindeki halk otobüsünde seyahat eden çocuk, fenalaştı. Ailesi ve diğer yolcuların durumu bildirdiği Danışmaz, güzergah dışına çıkarak otobüsü Düzce Devlet Hastanesi'ne sürdü. Danışmaz'ın hastaneye yetiştirdiği çocuk tedaviye alınırken, otobüste yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.Ercan Danışmaz "Çocuk rahatsızlanmış, direkt güzergahı değiştirip acile geldim. Daha sonra diğer yolcuları aynı güzergahtan gidecekleri yerlerde indirdim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz