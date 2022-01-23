Son dakika haber | Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı: Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı - Haberler
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Son dakika haber | Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı: Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı

Son dakika haber | Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı: Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Çevre Otoyolu'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kuzey Çevre Otoyolu'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazadan hemen sonra çekilen görüntülerde, bir kadının ağır yaralanan eşinin başında 'aşkım, ne olur ses ver' diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü Erol Çevik (52) ile yolcular Cafer İzmirli (30) ve Uğur Gökner (29) hayatını kaybetti, 15 yolcu ise yaralandı. Feci kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yaralanan yolcuların yerde yattığı anlar yer alıyor. Genç bir kadının ise ağır yaralanan eşinin başında 'aşkım, ne olur ses ver' diyerek ağlaması yürekleri dağladı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı: Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı

Son dakika haber | Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı: Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı

Son dakika haber | Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı: Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

3. Sayfa, Haber

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