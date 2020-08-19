Son dakika haber: Otobüs kazasında yaralanan 31 kişi taburcu edildi
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Son dakika haber: Otobüs kazasında yaralanan 31 kişi taburcu edildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün gece yolcu otobüsünün yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu meydan gelen kazasında yaralanan 31 kişi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu.

Son dakika haber: Otobüs kazasında yaralanan 31 kişi taburcu edildi
19.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:27

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün gece yolcu otobüsünün yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu meydan gelen kazasında yaralanan 31 kişi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu.

Kaza, sabaha karşı saat 4.15 sularında Afyonkarahisar-Antalya karayolu 50'inci kilometresi Yolkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Alanya'dan, Bursa'ya giden Ziya K., yönetiminde ki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü Yolkanak Köyü yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya giren otobüs yaklaşık 5 metre gittikten sonra durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ve personelle birlikte yolcularında aralarında olduğu 31 kişi yaralandı. Ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'daki çeşitli hastaneler kaldırılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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