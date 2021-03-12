Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, husumetli kişiler arasında bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişiler iş yerinin içerisinde kavga etmeye başladı. Bir kişi tabancasını ateşleyerek Ertuğrul O. (27) ve Sercan S.'yi (39) vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi bacağından yaralanan Ertuğrul O. ve elinden yaralanan Sercan S.'yi hastaneye kaldırdı.

Polis olay yerinden kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ