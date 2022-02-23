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Son dakika haber... Oto faresi polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Oto faresi polisten kaçamadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de bir otomobilden hırsızlık yaparak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir otomobilden hırsızlık yaparak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otodan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şahsın Zafer Mahallesi'nin ara sokaklarına doğru kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Haberler

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