Son dakika haber | Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti

06.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:27
Son dakika haber | Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti

Son dakika haberler: BURSA'da oto boyacı Osman Aslan (63), otomobilinde uyurken, hayatını kaybetti.

BURSA'da oto boyacı Osman Aslan (63), otomobilinde uyurken, hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Oto boya dükkanında çalışan Osman Aslan, mesai arkadaşlarına yorulduğunu, biraz uyuyacağını söyleyerek park halindeki otomobiline bindi. Sürücü koltuğunda oturarak uykuya dalan Aslan'ı 4 saat sonra mesai arkadaşları uyandırmak istedi. Ancak Aslan uyanmadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın uykuda hayatını kaybettiğini belirledi.Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Osman Aslan'ın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, soruşturma başlattı.


Son dakika haber | Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
Son dakika haber | Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
Son dakika haber | Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
Son dakika haber | Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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