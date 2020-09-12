Son dakika haber... Otluk alanda çıkan yangına mahallenin küçük çocukları pet şişelerle müdahale etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Otluk alanda çıkan yangına mahallenin küçük çocukları pet şişelerle müdahale etti

Son dakika gündem haberi: Otluk alanda çıkan yangına mahallenin küçük çocukları pet şişelerle müdahale ettiİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı.

12.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:13

Otluk alanda çıkan yangına mahallenin küçük çocukları pet şişelerle müdahale etti

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için vatandaşlar seferber olurken, mahallenin küçük çocukları ellerindeki pet şişelerle alevlere müdahale etti. Öte yandan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Beyazevler Mahallesi 545 ve 546 sokak arasında kalan boş arazi içerisindeki otluk alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangına müdahale etmek için seferber oldu. Alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması ve park edilmiş araçlara sıçramaması için mahalleli ellerindeki kovalar ve su hortumlarıyla müdahale etti. Öte yandan mahallenin küçük çocuklarla ellerindeki su dolu pet şişelerle alevleri söndürmek için seferber oldu.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri mahallelinin yoğun çabasıyla büyük bir bölümü söndürülen yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken. can ve mal kaybının yaşanmaması teselli oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Otluk alanda çıkan yangına mahallenin küçük çocukları pet şişelerle müdahale etti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Fatih Artman Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Erol Bulut Şenol Güneş Lionel Messi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül Tarım Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Otluk alanda çıkan yangına mahallenin küçük çocukları pet şişelerle müdahale etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 19:17:41. #1.14#
title