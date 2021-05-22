Son dakika haber... Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Orman İşletme Şefliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Girelli Mahallesi Iscak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda başlayan yangın büyüyerek ormana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Şefliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Yangına 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 11 kişilik yangın söndürme ekibi ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ekiplerin soğutma işlemleri de tamamlandı.

Yangında 1 buçuk hektarlık meşelik alanın zarar gördüğünü belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Girelli Mahallesi Iscak mevkiinde otluk alanda sigaradan çıktığı düşünülen yangın, rüzgarın da etkisiyle çevrede bulunan meşelik alana sıçradı. Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 buçuk hektarlık bozuk meşelik alan zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı