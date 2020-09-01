Son dakika haber! Otlar tutuştu, alevler ormana sıçradı Son dakika habere göre KARABÜK'te otların tutuşması sonrası ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KARABÜK'te otların tutuşması sonrası ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Saat 18.00 sıralarında Kılavuzlar Mahallesi'nde otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ormana sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaklaşık 10 dönümlük alanda zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA