Son dakika haber! Otizmli oğluyla sokak hayvanlarının gönüllü bakıcısı oldu
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Son dakika haber! Otizmli oğluyla sokak hayvanlarının gönüllü bakıcısı oldu

Son dakika haberi: Adıyaman'da yaşayan Bedriye Özel, otizmli oğluyla sokak sokak gezip hayvanlar için mama bırakıyor.

Son dakika haber! Otizmli oğluyla sokak hayvanlarının gönüllü bakıcısı oldu
18.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:36

Adıyaman'da yaşayan Bedriye Özel, otizmli oğluyla sokak sokak gezip hayvanlar için mama bırakıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 40 yaşındaki Özel, 18 yaşındaki oğlu Hasan Çulcu ile yürüyüş yaptığı sırada bir sokakta annesi ölmüş bir köpek yavrusu gördü.

Oğlu Hasan'ın köpekle yakından ilgilenmesi üzerine Özel, sahiplendikleri köpek yavrusunu evde biberonla besleyip bakımını üstlendi.

Özel ve oğlu, sadece bu köpeği sahiplenmekle kalmayıp sokak hayvanlarına da yardım etmeye başladı.

Bedriye Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buldukları köpek yavrusunun ardından, kendilerinde sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluştuğunu söyledi.

Sokaklarda yaşayan hayvanların su ve yiyecek ihtiyaçları olduğunu görünce oğluyla beraber daha çok şey yapmak istediklerini anlatan Özel, gönüllü bakıcılar olduklarını dile getirdi.

Özel, hayvanlarla ilgilenmenin oğluna iyi geldiğini de gözlemlediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Oğlum Hasan kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını mama almak için kullanıyor. Sahiplendiği bir yavru köpeğe de evde bakıyor. Hayvanlara yardımcı olmaktan ikimiz de büyük mutluluk duyuyoruz. Her gün beraber evden çıkıyoruz ve sokak sokak gezerek hayvanları besliyoruz. Belirli bölgelere mama kapları da koyduk."

Özel, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla çok sayıda hayvanseverden teşekkür mesajı aldıklarını ifade ederek ellerinden geldikçe buna devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hayvanların yoğun bulunduğu bölgelere mama ve su bıraktıklarını anlatan Özel, ellerinden geldiğince çok sayıda hayvana ulaşmak istediklerini ifade etti.

Hasan Çulcu da dedesinin de bir köpeği olduğunu ve ona araba çarpınca çok üzüldüğünü anlatarak, "Evde beslediğim köpeğe dedemin köpeğinin adı olan 'Şerif' ismini koydum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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