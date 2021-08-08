Son dakika haber | Otizmli çocuklar Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu
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Son dakika haber | Otizmli çocuklar Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu

Son dakika haber | Otizmli çocuklar Tarsus Gençlik Kampı'nda buluştu
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tarsus Otizm Derneği, otizmli çocuklar ve aileleriyle Tarsus Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

Tarsus Otizm Derneği, otizmli çocuklar ve aileleriyle Tarsus Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı'na aileleriyle giden çocuklar, eğlenceli vakit geçirme şansı yakaladı.

Dernek Başkanı Fatih Düzenli, güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bu fırsatı bizlere sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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