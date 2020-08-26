HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber: Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor

Son dakika haberi... Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor "Mart 2021 ve sonrasında bizden sosyal mesafe istenmiyor" Hastane titizliğinde bilimsel hijyen konaklamanın altın kuralı oldu 2 Eylül'de acenteler yeni normalde yönlerini bulmak için bir araya gelecek Yapılan araştırmalar ve...

26.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:43

Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor

"Mart 2021 ve sonrasında bizden sosyal mesafe istenmiyor"

Hastane titizliğinde bilimsel hijyen konaklamanın altın kuralı oldu

2 Eylül'de acenteler yeni normalde yönlerini bulmak için bir araya gelecek

İSTANBUL - Yapılan araştırmalar ve beklentiye göre 2021 yılında otellerde sosyal mesafe istenmiyor. 2020 yılının son çeyreğinde otel kapasitelerinde artış beklenirken, yapılacak olan toplantılar ve konaklamalar 2021 Nisan ayından itibaren eski düzen şeklinde yapılması bekleniyor.

Koronavirüs döneminde tüm dünyada oteller kapasitelerinin yüzde 10 civarı ile çalışmıştı. Gerçekleşmesi beklenen organizasyonlar ve toplantılar ise 2021 yılına ertelenmişti. Yeni normal ile birlikte kapasitelerin yüzde 40-50 civarlarda doldurabilen oteller, 2020 yılı son çeyreğinde doluluk oranlarında artış yaşanması öngörülüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hilton İstanbul Bomonti Otel Genel Müdürü Bülent Tarlan ve İş Geliştirme Direktörü Esra Altınörs, 2021 Mart ayında sosyal mesafe istenmediğini ve 2021 Nisan ayı itibariyle toplantıların ve organizasyonların eski düzen şekilde yapılması beklendiğini söylediler.

"CleanStay projesini hayata geçirdik"

Pandemi süreci de dahil açık olan otelimizle ilgili bakım, yenileme ve yeni döneme geçiş yatırımlarının tamamlandığını belirten Bülent Tarlan, "Bu süre içerisinde otelimizin 'CleanStay' projesini hayata geçirdik. Ardından, otelimiz büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan otel olarak 'EventReady CleanStay' projesini tüm otel içerisinde hayata geçirdik. 'CleanStay' hayata ve konaklamaya dönüş projesidir. Bilimsel deneyimlere dayalı hastane ölçüsünde temizliği, titizliği, dezenfektanı hayatımıza kalıcı olarak sokan ve sadece koronavirüs dönemi ile sınırlı olmayan bir projedir. Otelimizin genel alanlarında iki yüz 15 tane dezenfektan istasyonları bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Otelimiz bu süreçte beklediğinin üzerinde doluluk oranına ulaşmıştır"

Otel olarak normalleşme sürecine çok hızlı girdiklerini vurgulayan Tarlan, "Pandemi döneminde personelimizi yetiştirirken diğer anlamda da tüm ekip olarak ticaretle, acentelerle, iş ortaklarımızla, kurumsal şirketlerle iletişimi sürekli kıldık. Bu süre boyunca bu iletişimi hep sürdürdük. Hep bugünlerin planıyla geldik. Otelimiz bu süreçte beklediğinin üzerinde doluluk oranına ulaşmıştır. Yeni normalde düğünlerimiz yapılıyor. Sosyal organizasyonlarımız var. Otelimizin misafirliğinde 2 Eylül'de TÜRSAB'ın düzenlediği ve tüm acentelerin katılımı ile yeni normalde bizde varız projesine ev sahipliği edeceğiz. Toplantı ve etkinlik sektörünün çok değerli temsilcilerinin katılacağı panel, yeni dönemde yapılacak etkinliklere örnek teşkil edecektir. Hem otel hem de organizatör tarafından alınan önlemlerle tüm toplantıların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılabileceğini gösterecek olan bu buluşmanın 'Örnek Güvenli Toplantı' modeli olarak sektöre yön göstermesi de planlanıyor" dedi.

"Mart 2021 ve sonrasında bizden sosyal mesafe istenmiyor"

2020 yılında otelde gerçekleşmesi beklenen toplantıların 2021 yılına konfirme edildiğini belirten Otelin İş Geliştirme Direktörü Esra Altınörs, "Pandemi süresince iptal olan toplantı ve konferansların yüzde 85'i 2021 yılı ve sonrasına tekrar konfirme oldu. Müşterilerimizden gelen talepleri hükümetimizin sunduğu genelgelere göre Mart 2021'e kadar yeni düzenlediğimiz kapasitelerle sunuyoruz. İş ortaklarımızdan bize gelen bilgilere göre Mart 2021 ve sonrasında bizden sosyal mesafe istenmiyor. Nisan 2021 itibariyle tüm müşterilerimize konaklama olarak ve yapılacak olan toplantıları eski düzene göre gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Bu sene içerisinde ise dünya bu uygulamaları sürdürdüğü için bu şekilde devam ediyoruz. Özellikle 2020 yılı son çeyreğinde otelimizde artış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak hybrid toplantılara değinen Altınörs, "Hybrid toplantılar her zaman hayatımızın içerisindeydi. Pandemi dönemi ile birlikte çok fazla kullanmak durumunda kaldık. Hibrit toplantıların özelliği 20 tane ayrı salonun içerisinde ayrı sunuculardan dünyanın birçok noktasına veriyi sağlıyor oluyorsunuz. Bu 20 toplantının içinde de her birinden değişik düzen talep edebiliyorsunuz. Taleplere göre hybrid toplantıları gerçekleştiriyoruz" diye sözlerini tamamladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı Güncel
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi 3. Sayfa
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Ekonomi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüse yakalanan profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan profesör daha hayata gözlerini yumdu
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
İtalyan golcü Mario Balotelli, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde
İtalyan golcü Mario Balotelli, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor
Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Halit Ergenç Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Metin Oktay Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Karar Barcelona Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 15:03:16. #1.15#
title