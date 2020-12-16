Son dakika haber... OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı
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Son dakika haber... OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı

16.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:48
Son dakika haber... OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı

Son dakika haberleri: OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA), ABD yönetiminin S-400 hava savunma sistemi tedariğini gerekçe göstererek açıkladığı müttefiklik hukukuna yakışmayan yaptırım kararını kınadı.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA), ABD yönetiminin S-400 hava savunma sistemi tedariğini gerekçe göstererek açıkladığı müttefiklik hukukuna yakışmayan yaptırım kararını kınadı.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, Kümelenme üyesi 269 firma adına yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlara karşı geçmişte olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Güçlü KOBİ, güçlü Türkiye anlayışıyla Kovid-19 salgını döneminde bile çalışmaya ve üretmeye devam eden KOBİ'lerin, savunma sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturdukları sinerji ve güç birliğiyle her zaman olduğu gibi ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Ertuğ, şunları kaydetti:

"Türkiye savunma sanayisinin altyapısının ve kabiliyetlerinin gelişimi ve geçirdiği dönüşüm neticesinde tam bağımsız bir savunma sanayii hedefiyle kritik alt sistem ve teknolojilerde dışa bağımlılıktan kurtulmak için verilecek en güzel cevap çalışmaya ve üretmeye devam etmektir. OSSA olarak, savunma sanayine hizmet üreten firmaların gelişimini ve kabiliyetlerini daha ileriye taşıyarak sektöre katkı sunmalarına destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız."

Ertuğ, OSSA'nın bünyesinde yer alan kuvvetli alt yüklenici firmalarla tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin savunma sanayisi ihtiyaçlarını karşılama hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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