Son dakika haber: Osmanlı'nın savaşlara hazırlandığı Kocayayla, yarıyıl tatilinde huzur ve sakinlik arayanları bekliyor

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'in sınırları içinde bulunan, Osmanlı'nın savaşa hazırlandığı 1200 metre rakımlı Kocayayla, sömestir tatilinde izole tatil arayanları ağırlamayı bekliyor.

Bursa kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta ve Uludağ'ın güney eteklerinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük çayırlık alana sahip Kocayayla, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde izole tatil arayışına girenler için önemli bir seçenek oldu.

Etrafı karaçam ağaçlarıyla örtülü, bol oksijenli temiz havaya sahip yayla, hem kent halkı hem de civar illerde yaşayanlar için önemli bir mesire ve kamp alanı özelliğini taşıyor.

Salgın döneminden önceki 4 yıl Türk Dünyası Ata Sporları Şenliklerine de ev sahipliği yapan, Türk siyasi tarihine yön veren kararların alındığı, Bursa'ya 60 kilometre uzaklıktaki Kocayayla, kış aylarında da sakinlik ve doğal güzellik arayanların adresi oldu.

Son günlerdeki yoğun kar yağışının ardından Kocayayla, otağ bölgesi, bungalovları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilere huzur dolu zamanlar geçirebilecekleri tatil imkanı sunuyor.

"İzole tatil arayanları Keles ilçemize bekliyoruz"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Keles Kaymakamı Kübra Teymur, ilçenin yaklaşık 14 bin nüfusa sahip olduğunu belirtti.

Teymur, ilçenin, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi bir yanının da bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şu an bulunduğumuz Kocayayla, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında savaşa hazırlandığı yer. Aynı zamanda doğal güzellikleri bulunan Gököz'ümüz var. Her yıl Kocayayla'da düzenlediğimiz şenliğimiz var. Kocayayla ayrıca Bursa'nın en gözde mesire ve piknik alanlarından biri. Şenlikler ve günübirlik ziyaretleri katarsak yılda yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlıyoruz. Kocayayla'da büyük şehirlerin stresinden uzaklaşmak isteyen doğa severleri, kampçıları, izcileri Keles'imizin incisi Kocayayla'ya bekliyoruz her zaman. Yazın kamp ve piknik aktivitelerinin yanında kışın da bungalov evlerimizle konaklamak isteyen misafirlerimizi aktif olarak ağırlıyoruz. Sömestir tatilini değerlendirmek isteyenler için bungalov evlerimiz var, aynı zamanda Uludağ'ın kalabalıklığına alternatif olarak Kocayayla'ya kafa dinlemeye gelebilir insanlar."

Sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin değerlendirmesi gereken yerler arasında Kocayayla'nın da bulunduğuna işaret eden Teymur, "Pandemide izole bir tatil seçeneğiyle sömestiri geçirmek isteyenleri bekliyoruz. Bungalovlara ve dolayısıyla Kocayayla'ya ilgi oldukça yoğun. Önceden rezervasyon almak kaydıyla kalabilir isteyenler. Bu konuda gayet iyi ilerliyoruz." diye konuştu.

Kocayayla'ya yakılan türkü eşliğinde eşsiz kar manzaraları

Öte yandan ilçenin kırsal Sorgun Mahallesi Muhtarı Necati Ekşi'nin Kocayayla için yaktığı türkü eşliğinde eşsiz kar manzaraları drone ve kamera görüntülerine yansıdı.

Sözleri ve bestesi kendisine ait olan türküyü Kocayayla'daki otağda bulunan çadırlar önünde seslendiren Ekşi, Kocayayla'nın güzelliğine olan hayranlığını da sazıyla aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz