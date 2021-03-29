Son dakika haber... Osmaniye ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi sürüyor
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Son dakika haber... Osmaniye ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi sürüyor

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Osmaniye ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi sürüyor

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride yer alan Osmaniye ve "turuncu" kategoride yer alan Mersin'de, salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride yer alan Osmaniye ve "turuncu" kategoride yer alan Mersin'de, salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de, Akdeniz Belediyesi ekiplerince hijyen çalışması yapıldı.

Mobil İlaçlama ekipleri tarafından ilçede hizmet veren spor salonları salgına karşı ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda bilgilendirme yapan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı ekipler, tedbirlerin yoğunlaştırıldığı bölgelerdeki esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Çok yüksek riskli iller arasındaki Osmaniye'de ise Kovid-19 tedbirleri, Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla denetleniyor.

Hasanbeyli ilçesinde gerçekleşen denetime katılan Vali Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, denetimlerin, kurum müdürlerinin de katılımıyla sahada devam ettiğini söyledi.

Salgının etkisinin azaltılması konusunda vatandaşlara çok önemli görevler düştüğünü dile getiren Yılmaz, "Vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde, evlerde buluşmaları ertelemek, komşu ve akraba ziyaretleri yapmamak, taziyelerini telefonla iletmek hepimizin sağlığı için çok büyük önem taşımaktadır. Osmaniyeli hemşerilerimden bir kez daha bu kurallara uymalarını önemle talep ediyorum. İnanıyorum ki bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin desteği ile hep birlikte bu mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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