Son dakika haber! Osmaniye Valisi Yılmaz'dan İl Jandarma Komutanlığını ziyaret
Son dakika güncel haberine göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
01.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:54
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Yılmaz'ı, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve diğer ilgililer karşıladı.
Ziyarette Tombul, Yılmaz'a brifing verdi.
Vali Yılmaz, ziyaret sonunda İl Jandarma Komutanlığı bahçesine adını taşıyan fidan dikti.
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Kaynak: AA