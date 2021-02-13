Son dakika haber... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Son dakika haber... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 denetimlerine katıldı

13.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:46
Son dakika haber... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Son dakika haber... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Vali Yılmaz, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf esnafa maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, kurallara büyük oranda uyulduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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