Son dakika haber: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Son dakika haber: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 denetimlerine katıldı

09.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:32
Son dakika haber: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Son dakika gündem haberi: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki denetimlere katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki denetimlere katıldı.

Yılmaz, Palalı Süleyman Caddesi üzerindeki denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara maske, hijyen ve mesafe uyarısında bulundu.

Denetimlere, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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