Son dakika haber! Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

27.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:01

Son dakika haberine göre Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı HAYDİ ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi Osmaniye'de Hayvan Durum İzleme polisleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç...

Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

HAYDİ ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi

OSMANİYE - Osmaniye'de Hayvan Durum İzleme polisleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan ilave tedbirler kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan 56 saatlik kısıtlama sürecinde sokak hayvanları yalnız kaldı. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının yardımına kısıtlamada polis ekipleri yetişti.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme polisleri park, cadde, sokak ve meydanları gezerek aç kalan sokak hayvanlarına kuru mama bıraktı. Ekipler sokakta bulunan hayvanları severken elleriyle de mama yedirdi.

Ekipler ayrıca beslenme alanlarına da kuru mama bıraktı.

Son dakika haber! Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Özlem Zengin Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler İşçi Çocuk İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 10:03:27. #1.15#
title