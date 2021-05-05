Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye merkezli 11 ilde eşzamanlı olarak silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 6'sı tutuklanırken 21'i adli kontrol şartıyla...

Osmaniye merkezli 11 ilde eşzamanlı olarak silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 6'sı tutuklanırken 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan'da Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 kişiden 6'sı tutuklanırken 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 DEAŞ'lının yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirilmişti.

(Selçuk Kaya/İHA)

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de kısıtlama dinlemeyen kalabalığa polis müdahalesi!
Osmaniye'de kısıtlama dinlemeyen kalabalığa polis müdahalesi!
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:28:39. #1.15#

title