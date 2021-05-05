Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

Osmaniye merkezli 11 ilde eşzamanlı olarak silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 6'sı tutuklanırken 21'i adli kontrol şartıyla...

Osmaniye merkezli 11 ilde eşzamanlı olarak silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 6'sı tutuklanırken 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan'da Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 kişiden 6'sı tutuklanırken 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 DEAŞ'lının yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirilmişti.

(Selçuk Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı