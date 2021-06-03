Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika haber... OSMANİYE merkezli 5 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE merkezli 5 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Haziran günü Osmaniye merkezli Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan akaryakıt üretiminde kullanılan 206 bin litre atık yağ ve 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fatma Şahin Sedat Peker Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:39:08. #1.14#

title