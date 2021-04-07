Son dakika haber | Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt