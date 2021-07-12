Son dakika haber... Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Düziçi Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
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Son dakika haber... Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Düziçi Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Son dakika haber... Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Düziçi Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yapımı devam eden 150 yataklı Düziçi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yapımı devam eden 150 yataklı Düziçi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Öznavruz, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatı devam eden 150 yataklı hastanenin tamamlanması için yoğun çalışma yapıldığını belirtti.

Hastane tamamlandığında Düziçi halkı başta olmak üzere yakın ilçe ve köylere de hizmet verileceğini aktaran Öznavruz, hastanenin kapasitesi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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