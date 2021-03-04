Son dakika haber... Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında
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Son dakika haber... Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

04.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:10
Son dakika haber... Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Son dakika haberine göre Osmaniye'de meydana gelen 6 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Osmaniye'de meydana gelen 6 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerin ilkinde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobil çarpışıyor.

Bir başka kazada da güney çevre yolundan ara yola dönüş yapan kamyonun motosiklete çarpma anı bulunuyor.

Diğer görüntülerde de kavşaklarda özellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazalar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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