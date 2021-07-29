Son dakika haber: Osmaniye'deki Orman yangınına Gaziantep'ten destek gönderildi

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye'de çıkan orman yangınına itfaiye ekibiyle destek oldu, uzun uğraş sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye'de çıkan orman yangınına itfaiye ekibiyle destek oldu, uzun uğraş sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Osmaniye'nin Merkez ilçesine bağlı Dereobası köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangına kısa sürede destek verildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı Yaylası'nda ikamet eden vatandaşlar, evlerini boşaltırken ekipler tarafından yoğun bir yangın söndürme çalışması başlatıldı. 10 saatlik mesainin ardından yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. Yangında çok sayıda arasöz ve orman işçisi müdahalede bulundu. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Osmaniye kent merkezine bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda başlayan yangının yetkililerce rüzgarın etkisiyle büyüdüğü bilgisi üzerine bölgeye destek olarak hareket etmiş, yangın söndürme helikopterleri ve diğer ekiplerin de koornideeli müdahalesi kontrol altına alındı.

İtfaiye personelleri, ormanlık alanlara veya yol kenarlarına atılan cam şişe ve benzeri atıkların büyük zayiatlar neden olacağını bu nedenle hassas davranılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı