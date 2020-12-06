Son dakika haber | Osmaniye'de yasağı delen kafeye polis baskını

Osmaniye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimler sırasında açık olduğu tespit edilen kafe kapatıldı. Kafede bulunan 7 şahsa ve iş yeri sahibine 22 bin 50 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kafeler Caddesi'nde Covid-19 denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir kafenin açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kafeye giren ekipler içeride okey ve tavla oynatıldığını gördü. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı kafede 7 şahsa ve iş yeri sahibine toplamda 22 bin 50 lira tutarında ceza kesildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı