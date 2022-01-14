Son dakika haber... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 240 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda polis ekipleri F.Y. idaresindeki otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan sürücü F.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan M.B. ve R.B. kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların üst araması ile narkotik köpeği Poyraz'ın otomobilde yaptığı armada toplamda 240 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.B. ile F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE