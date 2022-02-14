Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 7-14 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 907,54 gram eroin, 658,4 gram esrar, 215,7 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.