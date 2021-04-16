Son dakika haber! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı
Son dakika haber... Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5' tutuklandı.
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5' tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 8-16 Nisan arasında bir dizi operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 23,5 gram esrar, 52,2 gram metamfetamin, 7,74 gram eroin, 298,66 gram sentetik uyuşturucu, 284 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adi kontrol ve emniyet sorgusunun ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu satın alarak kullandığı iddiasıyla 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner