Son dakika haber! Osmaniye'de trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Osmaniye'de trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Osmaniye'de trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haber! Osmaniye'de trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü
15.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:04

Osmaniye'de trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle'de Cebelibereket Anadolu Lisesi yakınında bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafonun patlama riskine karşın bölgede güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle 2 mahallede yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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