Son dakika haber: Osmaniye'de trafik kazası: 5 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Banı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.K. idaresindeki 80 DA 650 plakalı otomobil ara sokaktan çıkarken cadde üzerinde ilerleyen B.K. idaresindeki 80 AT 409 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan T.E.E., A.İ.Ö. ve A.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

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