Son dakika haber! Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen Suriyeli 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 zanlıyı adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman