Son dakika haber! Osmaniye'de Tarihin İzinde Projesi kapsamında çocuklar için gezi düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tarihin İzinde Projesi kapsamında çocuklar için Bilecik, Bursa ve Ankara'daki tarihi mekanlara gezi düzenlendi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tarihin İzinde Projesi kapsamında çocuklar için Bilecik, Bursa ve Ankara'daki tarihi mekanlara gezi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla şehit ve gazi çocukları ile ailesinin maddi durumu iyi olmayan ve kurum bünyesindeki yuvalarda kalan çocuklar için gezi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, gezi kapsamında Bilecik ve Bursa'daki tarihi mekanların, müzelerin ve önemli kişilerin türbe ve mezarlarının ziyaret edildiği kaydedilirken, gezinin son günü Ankara'ya gezen çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından konuk edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner