Son dakika haber! Osmaniye'de Tarihin İzinde Projesi kapsamında çocuklar için gezi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Osmaniye'de Tarihin İzinde Projesi kapsamında çocuklar için gezi düzenlendi

Son dakika haber! Osmaniye'de Tarihin İzinde Projesi kapsamında çocuklar için gezi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tarihin İzinde Projesi kapsamında çocuklar için Bilecik, Bursa ve Ankara'daki tarihi mekanlara gezi düzenlendi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tarihin İzinde Projesi kapsamında çocuklar için Bilecik, Bursa ve Ankara'daki tarihi mekanlara gezi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla şehit ve gazi çocukları ile ailesinin maddi durumu iyi olmayan ve kurum bünyesindeki yuvalarda kalan çocuklar için gezi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, gezi kapsamında Bilecik ve Bursa'daki tarihi mekanların, müzelerin ve önemli kişilerin türbe ve mezarlarının ziyaret edildiği kaydedilirken, gezinin son günü Ankara'ya gezen çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından konuk edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Başkentte iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
Başkentte iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Ezgi Mola Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Osmaniye'de Tarihin İzinde Projesi kapsamında çocuklar için gezi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:44:16. #1.14#

title