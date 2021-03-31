Son dakika haber... Osmaniye'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber... Osmaniye'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Osmaniye'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi olduğu değerlendirilen eserlerin satılacağı bilgisi üzerine 3 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 1 Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi obje, 36 tarihi sikke ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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