Son dakika haber! Osmaniye'de tarihi eser operasyonu
Son dakika 3. sayfa haberine göre Osmaniye'de ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 148 adet tarihi sikke ele geçirildi.
18.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:43
Osmaniye'de ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 148 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Kültür ve Tabiat Varlığı kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alan Osmaniye il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı Osmaniye merkez girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 148 adet tarihi madeni sikke ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. ve E.K. isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - OSMANİYE
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Kaynak: İHA