Son dakika haber | Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber | Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
08.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:28

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Nohut köyüne doğru seyreden otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Otomobili köy içinde durduran ekipler, araçta arama yaptı. Aramada 30 sikke ve bir mermer heykel ele geçirildi.

Otomobilde bulunan S.E. ve M.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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