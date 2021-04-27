Son dakika haber! Osmaniye'de sulama kanalında boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'da toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan 3 çocuğun cenazeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan 3 çocuğun cenazeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ile Saadet Karataş'ın (10) cenazeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalındaki Uzunziyaret Mahallesi'ne getirildi.

Buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Remziye ve Narin Büyükçay kardeşler ile Saadet Karataş yan yana defnedildi.

Cenaze törenine Büyükçay ile Karataş ailelerinin yakınları katıldı.

Osmaniye'ye bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri, dün ayağının kayması sonucu suya düşmüştü. Onu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapılmıştı. Çevredekiler, Saadet ve Şükran Karataş kardeşleri sudan çıkarmış, Narin ve Remziye Büyükçay ise kaybolmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Saadet Karataş dün hayatını kaybetmişti. Sabah saatlerinde de Büyükçay kardeşlerin cesetlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı