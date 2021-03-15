Son dakika! Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı

15.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:22

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı Hemzemin geçit üzerinde bulunan otomatik yol kapama bariyerlerini elleriyle kaldıran sürücüler tehlikeye aldırış etmeden araçlarıyla karşıya geçti Osmaniye'de hemzemin geçit üzerinde bulunan otomatik yol kapama bariyerlerini...

- Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı

Hemzemin geçit üzerinde bulunan otomatik yol kapama bariyerlerini elleriyle kaldıran sürücüler tehlikeye aldırış etmeden araçlarıyla karşıya geçti

OSMANİYE - Osmaniye'de hemzemin geçit üzerinde bulunan otomatik yol kapama bariyerlerini elleriyle kaldırdıktan sonra araçlarıyla karşıya geçen sürücüler ölüme davetiye çıkardı.

Osmaniye merkez Mevlana Mahallesinde bulunan hemzemin geçitte tren geleceğinin habercisi olan otomatik yol kapama bariyerleri kapalıyken araçlarıyla zikzak çizerek bariyer arasından geçen sürücüler tehlikeye aldırış etmeden ölüme davetiye çıkardı. Bir sürücünün aracından inerek bariyerleri elleriyle kaldırıp hemzemin geçidi trafiğe açtığı görülürken diğer sürücülerin ise bariyerlerin kalkması sonucu hemzemin geçittin geçtikleri görüldü.

Görüntülerde bir sürücünün aracından inerek tren yoluna bakıp tren gelip gelmediğini kontrol etmesinin ardından elleriyle bariyerleri kaldırmaya çalıştığı görüldü.

Öte yandan demiryolu geçidi yazsının altında bulunan uyarıcı sinyalizasyon ışıklarının yanmaması dikkat çekti.

Son dakika! Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı
Son dakika! Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı
Son dakika! Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı
Son dakika! Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı
Son dakika! Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ayşe Keşir Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Ferhan Şensoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Osmaniye'de sabırsız sürücüler ölüme davetiye çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:26:40. #1.16#
title