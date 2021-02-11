Son dakika haber! Osmaniye'de PKK'nın dağ kadrosuna katılmak istediği belirlenen zanlı tutuklandı
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Son dakika haber! Osmaniye'de PKK'nın dağ kadrosuna katılmak istediği belirlenen zanlı tutuklandı

11.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:32
Son dakika haber! Osmaniye'de PKK'nın dağ kadrosuna katılmak istediği belirlenen zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Osmaniye'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak istediği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak istediği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, V.A'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için doğu illerine gideceği bilgisini aldı.

Ekipler, V.A'nın bulunduğu aracı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdu.

Gözaltına alınan V.A'nın, emniyetteki sorgusunda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak üzere yola çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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