Son dakika haber | Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haber | Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

16.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:39
Son dakika haber | Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Bir son dakika haberine göre OSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu H.Y, M.M.S, C.S ve B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis, ev ve iş yerlerinde arama yaparken şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika haber | Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber | Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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