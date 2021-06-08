Son Dakika | Pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumruyu itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumruyu itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenevler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın son katındaki pencere ile korkuluk arasında kumru sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Mahalleye yönlendirilen ekipler, uzattıkları itfaiye aracının merdiveniyle kumruyu sıkıştığı yerden aldı.

Kurtarılan kumru, itfaiye erinin avucundan su içtikten sonra doğaya salındı.

Kumrunun su içişi itfaiye ekibinin kamerasına yansıdı.

Son Dakika | Pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumruyu itfaiye kurtardı
Son Dakika | Pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumruyu itfaiye kurtardı
Son Dakika | Pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumruyu itfaiye kurtardı
Son Dakika | Pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumruyu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Beren Saat Hazal Kaya Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Ergin Ataman Roland Garros Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Pencere ile korkuluk arasında sıkışan kumruyu itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 16:17:12. #1.13#

title