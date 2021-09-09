Son dakika haber... Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
E.Z. idaresindeki 80 ABG 668 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Akdere'ye (77) çarptı.
Ağır yaralanan Akdere, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.Z. güvenlik güçlerinde gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat