Son dakika haber: Osmaniye'de otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber: Osmaniye'de otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Osmaniye'de otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberler... Osmaniye'de bir otomobili çalması güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir otomobili çalması güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Kentteki sanayi sitesinde otomobilini park edip ayrılan, döndüğünde ise aracını bulamayan kişi durumu polise bildirdi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin yaya olarak otomobile yaklaştığını, daha sonra kapısını açıp çalıştırdığı araçla bölgeden uzaklaştığını belirledi.

E.A. olduğu tespit edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, çalınan araç da sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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