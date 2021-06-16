Son dakika haber... Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika haber... Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haber... Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Kölete mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ve orman işçileri karadan, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alınan orman yangınından 2,5 dekarlık ormanlık alan yanarak zarar gördü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Son dakika haber... Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber... Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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