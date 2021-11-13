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Son dakika haber: Osmaniye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı Söğütlügöl köyünde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber: Osmaniye'de orman yangını

Son dakika haber: Osmaniye'de orman yangını

Son dakika haber: Osmaniye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Son Dakika Haberleri

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