Son dakika... Osmaniye'de nefes kesen "torbacı" operasyonu

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de nefes kesen "torbacı" operasyonu

OSMANİYE Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği nefes kesen "Osmaniye Huzur" operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 zehir taciri gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon üstüne operasyon yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak "Osmaniye Huzur" operasyonu için düğmeye bastı. Şafak vakti özel harekat desteğiyle önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 75 polisin katıldığı operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde destek verdi.

Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırarak evlere giren polis, hassas burunlu narkotik köpeğiyle didik didik arama yaptı. Aramalarda bir miktar eroin, esrar ve yeşil reçeteyle satılan hap ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Aramaların ardından yakalama kararı bulunan Ö.G., İ.G., Ş.G., E.G., Y.G. ve O.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.